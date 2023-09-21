Наличие активов стоимостью свыше $100 млн не является основанием для проверок – правительство

В правительстве дали разъяснение касательно закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», принятого 12 июля. Нормы, предусматривающие меры и способы добровольного и принудительного возврата активов, введены в действие с 12 сентября.

В правительстве подчеркнули, что в соответствии с требованиями правовой определенности, определен конкретный круг субъектов, в отношении активов которых действует закон. Так, законом определены понятия «незаконно приобретенных активов», «добросовестных приобретателей», «добросовестных кредиторов», «сверхдоходов» и др. А с учетом уже предусмотренного в казахстанском законодательстве о противодействии легализации преступных доходов понятия «публичных должностных лиц», к субъектам закона отнесены чиновники верхнего уровня, включая всех лиц, занимающих должности, указанные в Конституции, политических государственных служащих, депутатов, судей и других высокопоставленных государственных служащих, управленцы в государственных и квазигосударственных компаниях, а равно аффилированные с ними субъекты олигополий, получившие активы и доходы (включая сверхдоходы) от них за счет использования своих административно-властных ресурсов, связей и влияния.

«Учитывая практику оформления незаконно приобретенных активов в целях их сокрытия на разного рода третьих лиц (номиналов, родственников и т.д.), круг таких лиц также определен в Законе, как того требуют действующие международные стандарты и опыт в сфере поиска и возврата пострадавшим государствам незаконно выведенных из них активов», - добавили в пресс-службе.

И только те субъекты и аффилированные лица, которые подпадают под признаки, конкретно перечисленные в законе, могут быть включены в реестр для проверки законности источников происхождения активов и возможной подачи иска о принудительном возврате. А субъекты и их аффилированные лица обязаны доказать в суде законность источников происхождения принадлежащих им активов.

«Казахстанским законом предусмотрены должные гарантии защиты прав добросовестных приобретателей активов; а также добросовестных кредиторов, а равно гарантии защиты лиц, сообщивших о фактах незаконного приобретения и вывода активов или иным образом оказывающих содействие возврату активов. Принимая во внимание специфику и сложность процесса возврата активов, накопленный опыт международно-правового сотрудничества с иностранными партнерами, особое внимание придается неукоснительному соблюдению требований процессуально- и материально-правового характера, а равно требований и гарантий в области защиты прав человека», - отмечается в сообщении.

При этом в равной степени учету подлежат все заключенные и действующие международно-правовые соглашения Казахстана в области защиты и поддержки инвестиций с зарубежными государствами.

«Закон не направлен против добросовестных инвесторов, в т.ч. иностранных. В отсутствие иных условий, наличие активов стоимостью свыше 13 млн МРП (44,8 млрд тенге, или $100 млн) не является самостоятельным основанием для применения к добросовестным инвесторам норм указанного закона», - подчеркнули в правительстве.