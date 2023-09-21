Абылкаир Скаков назначен и.о. председателя правления Фонда медстрахования

Абылкаир Скаков родился в 1974 году в Павлодарской области. Имеет три высших образования по специальностям «экономист и финансист» (Семипалатинский государственный университет им. Шакарима), «юрист» (Казахский институт правоведения и международных отношений) и «магистр делового администрирования» (Московский государственный университет им. М. Ломоносова). В разные годы работал в налоговых органах, в системе здравоохранения, министерства финансов, Минобороны. В 2020–2022 гг. был акимом Павлодарской области.