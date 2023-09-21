Ранее этот пост занимал Сабит Ахметов
Абылкаир Скаков назначен и.о. председателя правления Фонда медстрахования
фото пресс-службы ФСМС

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев представил коллективу Фонда социального медицинского страхования нового руководителя – и.о. председателя правления фонда стал Абылкаир Скаков, сообщила пресс-служба ФСМС.

Абылкаир Скаков родился в 1974 году в Павлодарской области. Имеет три высших образования по специальностям «экономист и финансист» (Семипалатинский государственный университет им. Шакарима), «юрист» (Казахский институт правоведения и международных отношений) и «магистр делового администрирования» (Московский государственный университет им. М. Ломоносова). В разные годы работал в налоговых органах, в системе здравоохранения, министерства финансов, Минобороны. В 2020–2022 гг. был акимом Павлодарской области.

Свежее из этой рубрики
Мининформации обсуждает вопрос срока исковой давности в законопроекте о масс-медиа
Новости
Наличие активов стоимостью свыше $100 млн не является основанием для проверок – правительство
Новости
В Алматы презентовали первую детскую книгу об урбанистике на казахском языке «Қала деген – мен»
Бывшая министр экологии Зульфия Сулейменова назначена советником президента
Новости
Суд по делу Армана Джумагельдиева и экс-главы пятого департамента КНБ Алматы проведут в закрытом режиме
Новости
Повысить возрастной ценз для участия в азартных играх хотят в Казахстане
Просматриваемые
Новости
Фонд Urban Forum Kazakhstan предлагает снизить скоростной режим в Алматы до 30-50 км/ч
Новости
В Алматы на несколько дней перекроют улицы в связи с празднованием Дня города
Новости
В Атырау арестовали учредителей двух компаний-застройщиков
Новости
В Казахстане опубликован реестр лиц, получающих деньги или иное имущество из-за рубежа
Новости
В Казахстане рассекретили более 2,4 млн архивных карточек жертв политических репрессий
Новости
Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы