Повысить возрастной ценз для участия в азартных играх хотят в Казахстане

В Казахстане хотят увеличить возрастной ценз для участников азартных игр с 21 до 25 лет. Такая поправка внесена в законопроект, который разрабатывают в министерстве туризма и спорта, сообщил в четверг в ходе круглого стола в мажилисе вице-министр Ержан Еркинбаев.

«Разработаны три законопроекта, предусматривающих 62 поправки в законодательство в сфере игорного бизнеса, лотереи и лотерейной деятельности, направленные на усиление ответственности за нарушение законодательства, профилактику и предупреждение негативных социальных и экономических последствий», - сказал Еркинбаев.

Среди ключевых норм он назвал введение уголовной ответственности за незаконное открытие, либо содержание игорного заведения или незаконную организацию деятельности в сфере игорного бизнеса в интернете, а также административную ответственность за допуск к участию в азартных играх лиц в возрасте до 21 года, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх.

Кроме того, законопроектами предлагается ограничить участие в азартных играх физическим лицам, имеющим просроченную задолженность по кредитам либо другим финансовым обязательствам. Еще один блок поправок касается запрета на территории Республики Казахстан интернет-ресурсов иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии, а также электронных кассы букмекерских контор и тотализаторов, не имеющих национальный домен «КЗ» и не зарегистрированных в Казахстане; запрет наружной рекламы букмекерских контор, тотализаторов, за исключением мест их расположения, внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов. Также реклама будет запрещена в СМИ, за исключением специализированных коммерческих национальных спортивных теле-, радиоканалов и интернет-ресурсов.

Вместе с тем, в Минтуризма и спорта намерены законодательно запретить деятельность отдельно стоящих залов игровых автоматов и утвердить типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы, тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр.