Акимом Северо-Казахстанской области стал Гауез Нурмухамбетов

Указом Главы государства 55-летний Гауез Торсанович Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области. С 2015 по 2023 годы он был первым заместителем акима Костанайской области, а с 25 января этого года он депутат Сената.

До 4 сентября пост акима области занимал Айдарбек Сапаров, который стал министром сельского хозяйства. С 5 сентября обязанности акима Северо-Казахстанской области исполнял Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима региона. Теперь акимом области назначен Гауез Нурмухамбетов.

В 1992 году он окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «ученый агроном», в 2002 году – Челябинский государственный университет по специальности «юрист», в 2008 году – Костанайский инженерно-экономический университет по специальности «бакалавр экономики». Кандидат экономических наук. Два года - с 2012 по 2014 он был акимом города Костанай, а с 2015 по 2023 год был первым заместителем акима Костанайской области​.