Оформить нотариальное согласие супругов в Казахстане стало возможным через видеозвонок

Нотариальное согласие супругов в Казахстане можно получить через видеозвонок. Такую услугу с 25 сентября запустили в eGov Mobile, сообщили в понедельник в министерстве юстиции.

«Министерство юстиции, республиканская нотариальная палата совместно c АО “Национальные информационные технологии” внедрили услугу “Онлайн оформление нотариального согласия супругов” по видеозвонку. Уже с 25 сентября услуга будет доступна на платформе eGov Mobile», - говорится в сообщении Минюста.

По мнению вице-министра ведомства Бекботала Молдабекова, новая услуга значительно упростит процесс оформления нотариального согласия супруга.

«Граждане смогут быстро и удобно получить необходимое согласие без посещения нотариуса. Процесс обеспечивает безопасность и конфиденциальность данных, используя передовые технологии биометрической идентификации. Преимуществами онлайн-формата являются экономия времени и затрат, связанных с посещением нотариуса, а также возможность получения в любое удобное время», - цитируют в Минюсте Молдабекова.

Для получения услуги гражданам необходимо авторизоваться в eGov Mobile, заполнить форму заявления и пройти биометрическую проверку, оформить согласие по видеозвонку, произвести оплату у нотариуса. После этого документ будет доступен в сервисе «Цифровые документы».