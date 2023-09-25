Научно-популярный журнал OYLA возобновил работу, и первый номер спустя полтора года выйдет в октябре.

«В прошлом году мы столкнулись с многочисленными трудностями, и нам пришлось временно закрыть казахстанское издание. Но все это время мы твердо верили, что просвещение родной страны — миссия, которая стоит того, чтобы преодолеть любые препятствия. И вот OYLA снова в деле. Недавно мы отправили в печать свежий октябрьский номер», - написала в Facebook шеф-редактор журнала Мария Валяева.

По ее информации, прежними останутся темы: математика, физика, химия, биология, география, история, технология. Однако казахстанское издание ждут некоторые перемены.

«Журнал будет выходить в новом формате: 150 страниц знаний на русском и казахском языках под одной обложкой каждый месяц. Журнал будет распространяться бесплатно и только по школам и библиотекам страны. По крайней мере, в первое время», - проинформировала Валяева.

Сейчас редакция думает над тем, как вернуть обычную систему подписки. Директора школ и библиотек смогут зарезервировать журнал, оставив заявку на сайте издания.

Научно-популярный журнал OYLA объявил о закрытии журнала в Казахстане в апреле 2022 года. Редакция приняла это решение из-за проблем, вызванных состоянием казахстанской экономики, экономическими эффектами пандемии и санкциями в отношении России: они привели к падению покупательной способности читателей, разрыву логистических цепочек, возрастанию стоимости бумаги и других компонентов производства.

Издание OYLA начало работу в 2015 году и стало одним из первых, пишущих о науке на казахском языке. В 2018 журнал стал активно выходить на международные рынки. До заявления о закрытии он издавался в 15 странах на шести языках, а его суммарная аудитория превышала 300 тыс. читателей.