Индийский лоукостер запустил рейсы из Дели в Алматы

Индийский лоукостер IndiGo запустил прямые рейсы из Дели в Алматы, сообщили во вторник в комитете гражданской авиации. Полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

«24 сентября индийская низкобюджетная авиакомпания IndiGo запустила прямые пассажирские рейсы в Казахстан по маршруту Дели – Алматы с частотой три рейса в неделю (вторник, четверг и суббота – В.) на воздушных судах типа А-320 и А-321», - говорится в сообщении.

По данным комитета, средняя коммерческая загрузка первого рейса между двумя городами составила 69%.

В целом, подчеркнули в ведомстве, увеличение рейсов между Казахстаном и Индией будет способствовать дальнейшему развитию торгово- экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами.

Ранее ожидалось, что индийский лоукостер IndiGo запустит рейсы из Дели в Алматы с 15 августа.