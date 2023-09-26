Акиматы не решили проблему ликвидации стихийных свалок, заявил глава Минэкологии

До 1 июля 2023 года акиматы должны были полностью решить проблему с несанкционированными свалками, однако в ряде регионов частично не справились с этой работой, а в некоторых областях фактически ее проигнорировали, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. Например, в Улытауской области выявлены факты прикреплений на геопортале одних и тех же фотографий к разным локациям, при этом фотографии не соответствовали местности.

«В конце прошлого года на заседании Совета по зеленой экономике акиматам поручено до 1 июня 2023 года обеспечить ликвидацию всех несанкционированных свалок. По сведениям космомониторинга, в 2022 году выявленные стихийные свалки ликвидированы не в полном объеме, ликвидация составила 77%. Самое большое количество выявлено в Акмолинской области – 830, ликвидировано 88%, в Карагандинской области – 745, 99% ликвидировано. Слабая работа по ликвидации проводилась в Абайской – 10%, Улытауской – 15% – областях и городе Астана – 52%», - привел данные Нысанбаев.

По его словам, с мая выявлено 5 578 свалок, однако ликвидация достигла всего лишь 50%, или 2 794 объекта. Также слабую работу по ликвидации показывают область Абай и Мангистауская область – всего по 16%, область Улытау – 20% и город Астана – 30%. При этом, добавил министр, в некоторых областях к отчетам прикрепляли одни и те же фотографии.

«Хочу отметить, что на данной территории (область Улытау – В.) выявлены факты прикреплений на геопортале одних и тех же фотографий к разным локациям, при этом фотографии не соответствуют местности», - сообщил Нысанбаев.

Основными причинами образования несанкционированных свалок является обращение с коммунальными и строительными отходами, что, по мнению министра, показывает слабую работу со стороны акиматов, а также низкий контроль по соблюдению требований по управлению стройотходами. Он напомнил, что для предотвращения образования стихийных свалок ранее приняты поправки в законодательство, согласно которым внедрено лицензирование и уведомительный порядок для субъектов предпринимательства по управлению отходами, введено обязательство по раздельному сбору отходов по фракциям, а также увеличены штрафы за нарушение требований по обращению с отходами на физических лиц с 10 МРП на 50 МРП, для юридических лиц малого предпринимательства – 100 МРП, среднего – 100% и крупного бизнеса – 200% от экономической выгоды.