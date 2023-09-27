Число жертв взрыва в Нагорном Карабахе достигло 125 человек

В результате взрыва на заправке в Степанакерте, произошедшего вечером в понедельник, погибли 125 человек, еще несколько десятков получили ранения, сообщает Русская служба ВВС .

По данным Минздрава Армении, 67 человек, получивших ранения, находятся в Национальном ожоговом центре, состояние большинства из них крайне тяжелое и тяжелое.

Утром во вторник власти сообщали, что в результате взрыва погибли 20 человек, еще около 300 доставлены в больницы.

Жители Степанакерта говорят о тяжелой ситуации с пострадавшими, остающимися в городе, так как город «в блокаде», нет медикаментов, не хватает врачей. Некоторые пострадавшие, находившиеся в критическом состоянии, не дождались вертолетов для эвакуации и скончались.

Как минимум 13,5 тыс. человек из 120 тыс. этнических армян, живших в Нагорном Карабахе, прибыли в Армению к утру вторника. Сотни автомобилей и автобусов, переполненных людьми и вещами, продолжают двигаться по горной дороге из Азербайджана.