В Алматы 1 октября перекроют часть дорог из-за марафона

В связи с проведением «Алматы марафон» 1 октября с 7:00 до 13:30 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций соревнований, сообщили организаторы.

С 6:00 30 сентября до 18:00 1 октября будет перекрыто движение в обе стороны по ул. Сатпаева от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева в связи с тем, что старт и финиш марафона будут находиться на Площади Республики.

1 октября с 7:00 до 10:40 будет перекрыт пр. Назарбаева от ул. Сатпаева до пр. Аль-Фараби (альтернативный проезд – по пр. Достык).

С 7:00 воскресенья до 11:10 будет перекрыт пр. Аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Шашкина. Южная сторона будет открыта для автотранспорта. А с 7:00 до 13:30 пр. Аль-Фараби будет закрыт от ул. Шашкина до ул. Саина, кроме южной стороны. Альтернативный проезд в обоих случаях в восточном направлении будет по пр. Абая.

С 7:00 до 13:00 будет закрыт проезд по ул. Саина от пр. Аль-Фараби до пр. Абая. Открыта будет западная сторона, альтернативный проезд в северном направлении – по ул. Бауыржана Момышулы.

С 7:00 до 13:30 будет закрыт пр. Абая от ул. Саина до ул. Байтурсынова. Северная сторона будет открыта для автотранспорта. Альтернативный проезд возможен в восточном направлении по пр. Аль-Фараби, ул. Толе би, ул. Кургмангазы и ул. Кабанбай батыра.

С 7:00 до 14:00 движение по ул. Байтурсынова будет закрыто от пр. Абая до ул. Сатпаева. Альтернативный проезд – по ул. Байзакова.

Ул. Сатпаева от ул. Байтурсынова до ул. Желтоксан будет закрыта с 7:00 до 13:30. В западном направлении альтернативный проезд – по пр. Абая, в восточном направлении – по ул. Курмангазы.

С 7:00 до 10:35 по ул. Сатпаева будет закрыт участок от ул. Байзакова до ул. Байтурсынова. В западном направлении альтернативный проезд – по пр. Абая, в восточном – по ул. Курмангазы.

Также с 7:00 до 10:35 перекроют ул. Шашкина – от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева, альтернативный проезд будет по ул. Маркова. В это же время будет перекрыта ул. Тимирязева от ул. Шашкина до ул. Байзакова. Объехать этот участок можно по пр. Абая в западном направлении и по пр. Аль-Фараби – в восточном.

Кроме того, с 7:00 до 10:35 перекроют ул. Байзакова от ул. Тимирязева до ул. Сатпаева. Альтернативный маршрут для объезда – через ул. Ауэзова в северном направлении и через ул. Манаса – в южном.