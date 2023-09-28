В Нацбанке назвали причины ослабления тенге

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов провел встречу с глобальными инвесторами, рассказав им о текущей экономической ситуации, основных направлениях проводимой денежно-кредитной политики и предстоящих вызовах. На этой встрече глава Нацбанка назвал причины ослабления курса тенге в последние две недели.

По информации пресс-службы Нацбанка, Сулейменов отметил сочетание нескольких факторов, повлиявших на курс тенге, – это глобальное укрепление доллара США (к корзине валют развитых стран индекс доллара США вырос за сентябрь на 2,5%), возросший сезонный спрос со стороны импортеров, снижение базовой ставки и приостановление действия нормы по обязательной продаже валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. По словам Сулейменова, это «в совокупности привело к краткосрочному ослаблению курса тенге».

При этом в Нацбанке отмечают, что «с точки зрения фундаментальных факторов возросшая цена на нефть и общее состояние платежного баланса будут оказывать стабилизирующий эффект и поддержку тенге».

Тимур Сулейменов подчеркнул, что Национальный банк остается приверженным своему основному мандату по обеспечению ценовой стабильности.

«Основной целью Национального банка является смягчение проинфляционного давления и стабилизация инфляции вблизи среднесрочного целевого показателя в 5%. Все усилия будут направлены на достижение этой цели. При этом обменный курс тенге будет оставаться плавающим, что позволит экономике быстрее адаптироваться к изменениям», - подчеркнул глава Нацбанка, добавив, что дальнейшая направленность денежно-кредитной политики будет соответствовать предыдущим действиям и информационной политике регулятора. А при ритмичном замедлении фактической инфляции плавное снижение базовой ставки продолжится.

В диалоге с инвесторами в качестве приоритетных направлений деятельности Нацбанка, кроме обеспечения стабильности цен, были обозначены эффективная работа с правительством в части координации монетарной и фискальной политик, обеспечение стабильного функционирования внутреннего финансового рынка и его дальнейшее последовательное развитие.