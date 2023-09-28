Казахстан завоевал третье золото на Азиатских играх в Ханчжоу

Казахстан завоевал на XIX Азиатских играх в Ханчжоу третью золотую медаль, сообщает пресс-служба министерства туризма и спорта.

Казахстанский дуэт в лице Асем Орынбай и Эдуарда Ещенко завоевал золотые медали в смешанном парном разряде турнира по стендовой стрельбе.

Это третья золотая медаль сборной Казахстана на этой Азиаде. Ранее сегодня Зухра Ирназарова принесла Казахстану второе золото в пулевой стрельбе. Накануне женская команда Казахстана в составе Зои Кравченко, Асем Орынбай и Ольги Панариной завоевала золотые медали в упражнении «скит», установив при этом рекорд Азиатских игр. А в финале одиночного разряда Асем Орынбай завоевала бронзовую награду.

Кроме этого, в соревнованиях по стрельбе по движущейся мишени с 10 метров женская сборная Казахстана (Зухра Ирназарова, Фатима Ирназарова, Александра Садуакасова) заняла второе место.

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов занял третье место в финале дисциплины конь-махи, а в соревнованиях по стрельбе по движущейся мишени с 10 метров женская сборная Казахстана (Зухра Ирназарова, Фатима Ирназарова, Александра Садуакасова) заняла второе место. А в индивидульном зачете чемпионкой стала Зухра Ирназарова.

В мужском парном разряде по пляжному волейболу Дмитрий Яковлев и Сергей Богату обыграли в матче за бронзовую медаль иранцев Алирезу Агажанигасаба и Аббаса Поурасгари со счетом 2:0.

А в полуфинале весовой категории от 67 кг Дениз Джансель уступила таэквондистке из Южной Кореи Дабин Ли со счетом 1:2 и стала обладательницей бронзовой награды.

Еще одним бронзовым призером стал таэквондист Смайыл Дюйсебай, выступающий в весе от 80 кг, уступил в полуфинале местному спортсмену Джаохиангу Сонгу со счетом 0:2.