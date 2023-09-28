Тариф на платные дороги в Казахстане повысят на 20% и привяжут к МРП. Таким образом, стоимость проезда будет увеличиваться каждый год, сообщил в четверг в ходе брифинга министр транспорта Марат Карабаев.

«Что в целом меняется в структуре платных дорог? Меняются три элемента. Первое: мы повышаем стоимость на 20%. Второе: мы его привязываем к МРП, ежегодно с ростом МРП тариф будет повышаться», - заявил Карабаев.

Кроме того, Минтранспорта прорабатывает вопрос введения платности на новых участках дорог с двухполосным движением, но только для грузового транспорта.

«Это дорога от границы Российской Федерации до Павлодара, от Павлодара – Калбатау – Усть-Каменогорска и, безусловно, обсуждаемый участок Кызылорда – Аральск, Актау до Бейнеу, Актобе до Уральска. Это только для грузовых перевозок, этот вопрос обсуждается. 1 километр дороги, в зависимости от нагрузки, для грузовых автомобилей в целом от 15 до 30 тенге», - объяснил министр.

Карабаев напомнил, что с момента ввода платности на дорогах, а это с 2013 года, тариф не менялся. При этом в Казахстане стоимость проезда значительно ниже, чем в России и Европе. Главным основанием повышения, по его словам, является то, что Казахстан становится транзитным хабом, и объем перевозок от Узбекистана и КНР в сторону России и других стран увеличивается.

Вместе с тем, добавил он, можно будет купить абонентскую плату, а это дешевле, чем разовая.