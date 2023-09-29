США считают эффективной работу Казахстана в отношении контроля за реэкспортом товаров в РФ

Посол США в Казахстане Дэниел Роземблюм считает, что правительство Казахстана эффективно проводит работу по контролю и мониторингу товаров, которые могут быть импортированы в Россию и использоваться для военных целей.

«Меры, предпринимаемые правительством Казахстана, являются эффективными. И у правительства правильные намерения, а именно ( проводить – В.) контроль над товарами и услугами, которые могут быть использованы в военных целях», - сказал Роземблюм в пятницу в ходе брифинга.

Он напомнил, что США и Казахстан очень близко работали над контролем и мониторингом товаров, которые могут быть импортированы в Россию. В частности, в конце апреля приезжали представители министерства торговли и Минфина США «как раз, чтобы обсудить эту тему». Кроме того, в начале июля приезжала делегация из Госдепартамента.

«Эти обсуждения продолжаются», - отметил посол.

Он добавил, что этот процесс является сложным и потребует продолжения совместной работы между США и правительством Казахстана.

Напомним, с конца августа 2022 года в Казахстане действует запрет на экспорт военной продукции. За первое полугодие 2023 года органами государственных доходов предотвращено 276 попыток вывоза из страны в РФ товаров двойного назначения без разрешительных документов, сообщали ранее в комитете госдоходов Минфина.

Ранее Власть опубликовала расследование с «Важными историями», OCCRP и Der Spiegel о том, как Россия научилась обходить западные санкции. Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев заявлял на это, что Казахстан не поставляет России беспилотники и чипы, и список подобных товаров тщательно проверяется, чтобы страна не попала под санкции. Экспорт товаров двойного назначения в Россию отрицал и президент Касым-Жомарт Токаев, отмечая, что Казахстан привержен нормам ВТО и следует всем правилам международного рынка.