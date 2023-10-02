На эти деньги они приобрели недвижимость в элитных жилых комплексах Астаны
Сотрудники коммунального предприятия Шымкента подозреваются в хищении 1,1 млрд, выделенных на ремонт тепло- и электросетей
фото Жанары Каримовой

Департаментом АФМ по городу Шымкент расследуется дело в отношении должностных лиц акимата и государственного коммунального предприятия города по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

«В совершении преступления подозревается руководство городского коммунального предприятия, которое в группе лиц с подконтрольными субподрядчиками и должностными лицами акимата г.Шымкент, путем завышения стоимости работ и товаров, совершили хищение бюджетных средств в сумме 1,1 млрд тенге, выделенные на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередач», - говорится в сообщении агентства по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, на незаконно добытые деньги приобретена недвижимость в элитных жилищных комплексах Астаны на сумму более 150 млн тенге.

С санкции суда подозреваемые взяты под стражу, все имущество арестовано. Досудебное расследование продолжается.

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