ВОЗ одобрила новую вакцину от малярии

Всемирная организация здравоохранения одобрила новую вакцину от малярии, которая дешевле первой и может производиться массово, сообщает Русская служба ВВС . Как отмечается, это вторая в истории вакцина от малярии, которую поддержала ВОЗ. Первая RTS, S была разработана компанией GSK и была допущена к широкому применению два года назад.

Новая вакцина R21 создана Оксфордским университетом. По данным ВОЗ, эффективность двух вакцин очень схожа, но предыдущей вакцины RTS,S сейчас в мире имеется только 18 млн доз, а новой вакцины скоро будет создано намного больше. В частности, крупнейший в мире производитель вакцин — Индийский институт сыворотки крови — уже готов выпускать более 100 млн доз в год и планирует увеличить объем производства до 200 млн доз в год.

В ВОЗ заявили, что новая вакцина R21 станет «жизненно важным дополнительным инструментом» для борьбы с болезнью. Стоимость одной дозы $2-4, и на человека требуется четыре дозы. Это примерно половина цены RTS,S.

От малярии в год умирают сотни тысяч человек. В частности, в 2021 году было зарегистрировано 247 млн случаев малярии и умерло 619 тыс. человек, большинство — дети в возрасте до пяти лет. Более 95% случаев малярии встречается в Африке. У ученых ушло более 100 лет для разработки эффективных вакцин против этого заболевания.