В области Улытау уже месяц наблюдается дефицит газа

В Жезказгане и Сатпаеве области Улытау уже месяц не хватает газа из-за того, что из региона ушли некоторые перевозчики голубого топлива, заявляя об убытках по причине отсутствия газохранительных станций, сообщает «Казинформ» .

В выходные на автозаправочных станциях газа не было совсем, а сегодня его отпускают по талонам и в ограниченном количестве. Водители говорят, что и «этих талонов нигде нет».

Из-за отсутствия необходимого количества резервуаров для хранения топлива и слабой логистики в регионе из 25 станций закрыли 6. Как объяснили поставщики, в малонаселенном регионе строить специальные резервуары невыгодно, а перевозить убыточно. И сейчас газ в регион поставляет единственная компания, которая и отпускает топливо на своих станциях только по талонам. Эти талоны выдаются организациям, которые занимаются пассажироперевозкой. А для простых потребителей выделяется всего по 500 литров в день.

Между тем в акимате области обещают исправить ситуацию в ближайшие дни.

«С октября мы выделяем 324 тонны сжиженного газа учреждению “Ес-Мунай” через министерство. Это социальный газ. Цена на газ на сегодняшний день составляет 37 тенге, на заправках отпускаются по 76-81 тенге. В этом направлении мы усилим работу. Со следующего месяца будет выдаваться по 360 тонн “Ес-Мунаю”. И так будем увеличивать объемы», - заверил заместитель акима области Улантай Усенов.

Также он сообщил, что из Караганды едут два вагона с газом.

Вместе с этим руководство области сделало предложение крупным компаниям-поставщикам, выразив готовность создать и поддерживать необходимую инфраструктуру.