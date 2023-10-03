Телевизоры, пылесосы и стиральные машины начнут выпускать в Карагандинской области

В этом году в Казахстане планируется реализовать 170 проектов на 1 трлн тенге. В частности, в Карагандинской области в декабре запустят завод по производству телевизоров, электрических водонагревателей, пылесосов и другой бытовой техники, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр промышленности Канат Шарлапаев.

«На текущий год запланирована реализация 170 проектов на сумму 1 трлн тенге, с созданием более 12,3 тыс. постоянных рабочих мест. Большая часть проектов будут реализованы в стройиндустрии – 44 проекта на сумму 143,1 млрд тенге, пищевой промышленности – 41 проект на сумму 241,1 млрд тенге и машиностроении – 31 проект на сумму 144,8 млрд тенге», - рассказал Шарлапаев.

На начало октября, по его данным, реализовано 64 проекта на сумму 233,4 млрд тенге, создано 3,7 тыс. постоянных рабочих мест. Среди ключевых проектов, реализуемых до конца года, министр отметил завод по производству бытовой техники в Карагандинской области.

«На заводе будут изготавливаться телевизоры, электрические водонагреватели, пылесосы, кухонные плиты, мини-печи, кухонные вытяжки, стиральные машины полуавтомат под брендом ARTEL, а также планируется создать 530 новых рабочих мест», - перечислил Шарлапаев, отметив, что мощность производства – до 1,1 млн продукции в год.

Кроме того, в декабре планируется запуск современного завода по производству 400 тыс. тонн спецкокса в год, а в Констанайской области – производство автомобилей Chevrolet Onix мелкоузловым методом.