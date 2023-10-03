Администрирование очереди на жилье в Казахстане передадут в Национальный институт развития

Администрирование очереди на жилье в Казахстане планируют передать в Национальный институт развития. Таким образом, жилищные комиссии не будут больше заниматься этим вопросом. Соответствующие поправки в законодательство министерство промышленности и строительства уже внесло в мажилис, сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве глава ведомства Канат Шарлапаев.

«На прошлой неделе правительством обсуждены поправки в законодательство, и они направлены в мажилис. Мы планируем передать администрирование очереди в Национальный институт развития. Сейчас пока самый обсуждаемый вариант - это “Отбасы банк”, который будет заниматься администрированием очереди. И эта очередь будет полностью оцифрована. Мы хотим в принципе отойти от всех решений вроде жилищных комиссий, которые распределяют жилье очередникам», - рассказал Шарлапаев.

Он добавил, что правительство хочет создать понятные и четкие правила для очередников. В частности, одна из поправок предусматривает отход от ситуации, когда люди ждут очередь по 20 лет.

«Одна из поправок звучит так: внутри одного года все приоритетные группы должны будут в первую очередь быть обеспечены жильем, прежде чем мы переступим к следующему льготному составу в очереди. Здесь, во-первых, важно снижение количества очередников, во-вторых, принцип распределение очередности и скорость, с которой люди получают квартиру. Не должно быть такого, чтобы граждане ждали жилье по 10-15 лет», - подчеркнул министр промышленности.