Казахстан перенес сроки поставки российского газа в Узбекистан на конец октября

Казахстан начнет транзит российского газа в Узбекистан только в конце октября, а не с 1 октября, как это планировалось раньше. Как сообщил в среду в ходе брифинга министр энергетики Алмасадам Саткалиев, ремонтные работы газопровода еще идут, также Казахстан пока не получил необходимую заявку.

«В настоящее время завершаются работы, которые проводятся на территории Республики Казахстан, связанные со строительными работами, с выделением отдельной нитки для учета газа. В соответствии с графиком работы должны быть завершены до конца октября», - сказал Саткалиев.

Отвечая на вопрос, что ранее Казахстан планировал начать транзит с 1 октября, министр пояснил: «Завершаются ремонтные работы и идут пуско-наладочные вопросы, связанные с возможностью обеспечения данного транзита. В этой связи, как только мы завершим данные работы, сделаем соответствующее заявление».

Он также добавил, что объемы газа пока еще согласовываются, и как только будет получена заявка, Казахстан сможет их озвучить.

Ранее в министерстве сообщали, что Казахстан планирует начать транспортировку российского газа в Узбекистан с 1 октября. Предварительно речь шла о 10 млрд кубометров.