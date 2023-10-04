Токаев поручил своевременно завершить строительство новых объектов теплоснабжения в Астане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил газовую тепловую станцию «Туран», ознакомился с ходом работ здесь, а также на станции «Юго-Восток», насосно-фильтровальной станции и ТЭЦ-3.

Аким Астаны Женис Касымбек доложил, что строительство газовой тепловой станции «Юго-Восток» и первого этапа газовой тепловой станций «Туран» с общей мощностью 700 гигакалорий в час завершено. Станция «Юго-Восток» обеспечит теплоснабжением районы интенсивной застройки, а «Туран» - районы новой застройки левобережной части города. Обе станции будут запущены в работу с началом отопительного сезона, пообещал Касымбек.

Также, по его словам, до конца года будет завершено строительство ТЭЦ-3.

В целом три новых объекта обеспечат город дополнительной тепловой мощностью 1140 гигакалорий в час. А строительство второй очереди газовой тепловой станции «Туран» и новой газовой тепловой станции «Тельман» даст дополнительно 850 гигакалорий в час.

Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить поэтапный ввод в эксплуатацию имеющихся мощностей газовых тепловых станций. Президент заявил, что прежде всего, качество проектов должно быть высоким.

«Мы будем следить. Я приезжаю сюда с этой целью. Такие проекты очень нужны городу. В каждом городе есть три основные проблемы. Это тепло, свет и вода, которые в обязательном порядке должны быть обеспечены. Тем более речь идет о столице. Никаких перебоев не должно быть», - подчеркнул глава государства.

Аким Астаны также доложил о запуске водовода от Астанинского водохранилища и насосно-фильтровальной станции (НФС-3). По данным акимата, в ноябре завершится проектирование водовода от Нуринского месторождения подземных вод мощностью 48 тысяч кубометров в сутки, а также проектирование расширения насосной станции «Тельман» до 160 тысяч кубометров в сутки.

Президент на это подчеркнул необходимость искать дополнительные источники водоснабжения в связи с активным ростом населения города, а также поручил своевременно завершить строительство новых объектов теплоснабжения.