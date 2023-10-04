Ранее сообщалось о спецоперации по его задержанию
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В Кыргызстане силовики ликвидировали криминального авторитета Камчы Кольбаева
Кадр из видео

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана во вторник подтвердил информацию о ликвидации криминального авторитета Камчы Кольбаева (Асанбек) во время «спецоперации по его задержанию», сообщает Kloop.

По информации ГКНБ, Кольбаева пытались задержать в связи с проверкой его причастности к организации убийства лидера противоборствующей преступной группировки Чынгыза Джумагулова по кличке Доо.

«4 октября 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение Асанбека в ресторане “Блондер Паб” на ул. Ибраимова, где последний игнорируя законные требования сотрудников ГКНБ, оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия. В результате преступных действий Асанбека, посягавшего на жизнь и здоровье сотрудников ГКНБ с огнестрельным оружием, сотрудниками спецподразделения ГКНБ был открыт ответный огонь на поражение», — говорится в сообщении Госкомитета.

В ГКНБ добавили, что этому факту возбудили уголовное дело по статьям: «Создание организованной преступной группы», «Незаконный оборот оружия, «Покушение на убийство». А врачи установили смерть Кольбаева на месте от полученных пулевых ранений.

49-летний Кольбаев был одной из самых заметных фигур в криминальном мире Центральной Азии. Считалось, что он был единственным "вором в законе" в Кыргызстане. США включили Кольбаева в состав группировки "Братский круг" - неформального сообщества криминальных авторитетов из постсоветских стран.

Кольбаев неоднократно отбывал наказание в тюрьмах. В последний раз его арестовали в Кыргызстане в 2020 году, однако позднее его отпустили.

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