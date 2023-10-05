Токаев поручил модернизировать программы педагогических специальностей в вузах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Республиканском съезде педагогов в четверг, констатировал, что казахстанские школы испытывают серьезный дефицит кадров. Поэтому сфера образования нуждается в новых подходах.

«Необходимо повышать квалификацию учителей. Педагог – это важнейшее звено в процессе формирования нового качества нашей нации. Поэтому крайне важно в полной мере обеспечить систему образования квалифицированными специалистами. Однако сейчас наши школы испытывают серьезный дефицит кадров. Сегодня в стране не хватает 5 тысяч педагогов, и этот показатель только растет», - сказал Токаев.

Он добавил, что каждый пятый выпускник педагогических специальностей не трудоустраивается по профессии, а только 23% учителей имеют высшую категорию.

Все это требует кардинального обновления подходов к подготовке и повышению квалификации педагогов, считает президент.

«Программы педагогических специальностей в вузах в значительной степени основаны на устаревших методиках, которые не учитывают современных реалий. Нужно пересмотреть и модернизировать учебные программы, включив в них новые подходы и технологии», - поручил глава государства.

Также он отметил, что вузам необходимо теснее взаимодействовать со школами, чтобы будущие учителя глубже погружались в реальный образовательный процесс.

В то же время он поручил профильному министерству прекратить давление на преподавателей путем частого изменения квалификационных требований, заявив, что преподаватели имеют право работать «в спокойной, стабильной и предсказуемой атмосфере».

Также президент поручил акиматам создавать благоприятные условия для подготовки и трудоустройства педагогов, так как около 60% педагогических кадров готовятся в региональных вузах.