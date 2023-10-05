Каракалпакскую активистку Зиуар Мирманбетову выпустили из СИЗО

Об освобождении активистки Зиуар Мирманбетовой сообщил в твиттере один из членов каракалпакской диаспоры Акылбек Муратбай. Он опубликовал видео , на котором она выходит из СИЗО в Алматы.

Зиуар Мирманбетова была задержана год назад наряду с другими каракалпакскими активистами, которых обвиняли в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан и изготовлении, распространении и демонстрации материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку.

Напоминаем, что 1 июля в Каракалпакстане, суверенной республике в составе Узбекистана, начались протесты против поправок в Конституцию. Наряду с потенциальным обнулением президентских сроков, в новой редакции исчезло понятие «суверенности» Каракалпакстана и было упразднено право жителей республики на выход из состава Узбекистана через референдум. Протесты, начавшиеся со стихийных собраний из-за задержания местного активиста, переросли в столкновения с силовиками. Несмотря на последовавшее решение Мирзиеева оставить статус Каракалпакстана без изменений, демонстрации были насильственно подавлены.

После этого стали вызывать в полицию и задерживать каракалпакских активистов в Казахстане. Всего по запросу Ташкента было арестовано 5 представителей диаспоры, утверждает Акылбек Муратбай. В сентябре из следственного изолятора Алматы освободили каракалпакскую активистку, врача-кардиолога Райсу Худайбергенову, Кошкарбая Торемуратова и Жангелды Джаксымбетова. В СИЗО Актобе еще находится Тлеубике Юлдашева.