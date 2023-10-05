В Казахстане нет специалистов для ежедневного медосмотра водителей такси – Минтранспорта

В Казахстане нет специалистов, которые могли бы проводить ежедневный медицинский осмотр водителей такси, использующих интернет-агрегаторы. И решение этого вопроса, в случае принятия соответствующий поправок в законодательство, вероятно, ляжет на предпринимателей, которые работают в сфере перевозок, заявили в министерстве транспорта.

«Когда мы проводили анализ, заметили, что все ДТП из-за вины водителей, которые долгое время сидят за рулем. Они не соблюдали режим отдыха. И мы не скрываем, что медицинские проверки не проводятся», - сказал председатель комитета транспорта Алтай Али в четверг в мажилисе в ходе презентации поправок по вопросам передачи некоторых госфункций в области перевозок пассажиров в саморегулирование, основанное на обязательном членстве.

Он подчеркнул, что такие проверки должны проводиться, но они не проводятся. Поэтому, когда перевозчики будут сами себя контролировать, а конкурирующие компании «жаловаться друг на друга, что один предприниматель проводит медосмотр, а другой нет», в таком случае норма о прохождении обязательного ежедневного медосмотра заработает.

«Специалистов, которые могли бы проводить эти медосмотры, у нас нет», - вместе с тем констатировал глава комитета транспорта.

Его заместитель Селим Куанышулы в свою очередь также добавил, что государство хочет повысить ответственность водителей агрегаторов такси, так как поверхностная проверка inDriver и «Яндекс. Такси» выявила «очень много ДТП» за полгода и 77 жертв.

«inDriver и “Яндекс” должны учитывать казахстанский закон. Мы хотим как-то повысить их ответственность... Для того чтобы он (водитель – В.) занимался пассажирскими перевозками, он должен чувствовать ответственность, и для этого он должен проходить медосмотр, регистрацию. Когда он приходит в эту сферу, он же понимает – какие-то убытки несет, он же предприниматель. Он должен воспринимать себя не как частное лицо, а как предприниматель», - считает Куанышулы.

Напомним, ранее в МВД предложили обязать перевозчиков частных такси, использующих интернет-агрегаторы, проходить предрейсовый медицинский осмотр, ежедневный осмотр автотранспорта, обязательный технический осмотр – два раза в год, а также предусмотреть ограничения нахождения водителей за рулем более восьми часов.