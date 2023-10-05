Чемпионом стал каратист Нурканат Ажиканов
Казахстан завоевал восьмое золото на XIX Азиатских играх
фото пресс-службы министерства туризма и спорта

Каратист Нурканат Ажиканов (75 кг) завоевал золотую медаль Азиады в Ханчжоу. В финале дисциплины кумите он досрочно одолел Хасана Масарвеха из Иордании (8:0), сообщает пресс-служба министерства туризма и спорта.

Это восьмая золотая медаль сборной Казахстана на этих Азиатских играх и третья награда высшего достоинства за сегодня. Ранее золото завоевали велогонщик Евгений Федоров и атлет Нуржан Батырбеков.

А казахстанская каратистка Лаура Аликул завоевала серебряную медаль Азиатских игр. В финале весовой категории до 68 кг дисциплины кумите наша соотечественница уступила китаянке Ли Цяоцяо.

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