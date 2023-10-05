Новый штамм коронавируса «Эрис» выявлен в Казахстане

Новый штамм коронавируса «Эрис» обнаружен в Казахстане, однако течение болезни проходит в легкой форме или средней тяжести, заявила в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Несмотря на то что идет снижение заболеваемости (коронавирусной инфекцией – В.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по результатам прошлого месяца последние генетические исследования показали, что в страну пришел штамм “Эрис”», - сообщила Гиният.

Она добавила, что вирус мутирует, и регистрируются его новые штаммы, однако клиника новой разновидности «Омикрона» – штамм «Эрис» протекает в легкой форме или средней тяжести. И на сегодняшний день, отметила глава Минздрава, в стационарах лечение получают лишь 35 человек, в основном это пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.