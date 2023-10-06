Государство будет возмещать транспортные расходы на химиотерапию онкобольным детям – правительство

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы, который предусматривает ряд дополнительных мер по совершенствованию оказания онкологической помощи гражданам, сообщается на сайте главы кабмина.

Документ направлен на комплексную модернизацию онкологический службы. Планируется внедрять высокоэффективную раннюю диагностику онкозаболеваний, развивать специализированное лечение, паллиативную помощь и реабилитацию, а также укреплять кадровый потенциал и науку.

«Запланированные мероприятия позволят улучшить раннюю диагностику, снизить инвалидизацию и увеличить качество жизни онкологических больных», - уверены в правительстве.

В каждом регионе пациенты будут иметь возможность получать современное лучевое лечение за счет установки новейшего оборудования. Наряду с этим будет обеспечен доступ к необходимым лекарственным препаратам. Также для оказания онкопомощи сельским жителям планируется применять передвижные медицинские комплексы.

Кроме того, для лечения онкозаболеваний предусматривается активное использование возможностей телемедицины и искусственного интеллекта, а также современных стандартов в онкологии. Для сокращения разрыва в качестве медпомощи между Казахстаном и наиболее развитыми странами планируется перейти со стационарного лечения на более современные формы амбулаторной терапии. А детям с онкозаболеваниями и одному из законных представителей государство будет возмещать транспортные расходы для получения интенсивных курсов химиотерапии.

К реализации запланированных мер планируется привлекать также неправительственные организации, с их участием будут реализовываться тематические благотворительные проекты.

На реализацию комплексного плана будет выделено 460,7 млрд тенге. Ожидается, что доля запущенных случаев (стадии III-IV) снизится до 10% с нынешних 15%, рост охвата пациентов лучевым лечением достигнет 53%, смертность от онкологических заболеваний снизится до 64,5 на 100 тыс. населения.

Ежегодно в Казахстане отмечается прирост онкозаболеваний на 4%, и в 2022 году было зарегистрировано более 39 тыс. новых случаев онкологических заболеваний. Сегодня на учете с онкозаболеваниями состоят более 205 тыс. казахстанцев.