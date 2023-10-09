В Израиле могут находиться более 400 граждан Казахстана – МИД

По оценкам посольства Казахстана в Тель-Авиве, на территории Израиля могут находиться более 400 граждан Казахстана, однако на консульском учете состоит только 77 человек. Как сообщил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров, на данный момент 118 граждан изъявили желание вернуться в Казахстан ведется работа по формированию списка и организации репатриационного авиарейса.

«На сегодняшний день на консульском учете посольства Казахстана в Израиле состоит 77 человек, включая сотрудников посольства и членов их семей. В вузах Израиля обучается пять студентов из Казахстана, а также порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медучреждениях Израиля – всего 112 человек», - сообщил Смадияров.

Он добавил, что за два дня на горячую линию посольства Казахстана в Тель-Авиве поступило и обработано более 500 обращений от казахстанцев. При этом в специально созданном чате в мессенджере состоят порядка 200 наших соотечественников.

«Ввиду отмены некоторых авиарейсов и отказа ряда авиаперевозчиков выполнять рейсы в Израиль, посольством Казахстана совместно с авиакомпанией “Эйр Астана” ведется работа по формированию списка граждан, изъявивших желание вернуться в Казахстан, и проработка организации их дальнейшего вывоза в безопасное место. К этому часу вернуться изъявили желание 118 казахстанцев. Отмечаем, что международный аэропорт в Тель-Авиве продолжает работу в штатном режиме», - добавил официальный представитель МИД, отметив, что сейчас на уровне правительства прорабатывается вопрос организации специального репатриационного рейса, который будет направлен в Тель-Авив в ближайшие дни.

В целом, по оценкам посольства, в Израиле могут находиться более 400 казахстанцев, которые не состоят на консульском учете. При этом, подчеркнул Смадияров, «на сегодняшний момент информации о погибших, пострадавших и взятых в заложники граждан Казахстана к нам не поступала».

Между тем, по данным МИД, по имеющейся информации посольства Казахстана в Иордании, на территории сектора Газа проживают 25 семей, в которых есть граждане нашей страны. По словам Смадиярова, в основном это наши гражданки, которые вышли замуж за граждан Палестины. Он добавил, что в связи с наземной операцией Израиля «некоторое количество семей находятся в постоянном движении по сектору Газа в поиске безопасного места».

«Наземное движение затруднено и имеются проблемы со связью и электричеством. Поэтому мы работаем в данном направлении, пока не всю информацию собрали», - пояснил официальный представитель МИД.