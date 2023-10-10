Госкомиссия одобрила меры поддержки аграриев, пострадавших от затяжных дождей

В правительстве на государственной комиссии по вопросам модернизации экономики обсудили меры поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров отметил, что продолжительные дожди в основных зерносеющих регионах в период уборочной кампании сказались на урожайности и качестве зерна. В этой связи у аграриев могут возникнуть трудности со сбытом продукции и выполнением своих обязательств по договорам.

Для оказания необходимой поддержки сельхозпроизводителям, пострадавшим от погодных условий, предлагается установить закупочные цены «Продкорпорации» в рамках форвардного закупа в размере 120 тыс. тенге за пшеницу 3 класса и 105 тыс. тенге за пшеницу 4 класса; по форвардному закупу и товарному кредиту предоставить аграриям возможность исполнить обязательства денежными средствами без выплаты штрафа или путем замены пшеницы 3 класса на 4 класс по коэффициенту 1,05 или 5%. А для тех сельхозтоваропроизводителей, которые не имеют возможности исполнить обязательства, – дать возможность пролонгировать срок исполнения договора на год с возмещением банковских вознаграждений в размере 3%.

Сапаров добавил, что также аграрии просят осуществить прямой закуп «Продкорпорацией» зерна, особенно фуражной пшеницы.

Учитывая изложенное, прямой закуп пшеницы в объеме 350 тыс. тонн будет по следующим ценам: 105 тыс. тенге за пшеницу 4 класса, 90 тыс. тенге – за пшеницу 5 класса, 70 тыс. тенге – за неклассную пшеницу. При этом закуп будет осуществляться после выделения соответствующих средств из бюджета.

Члены госкомиссии эти меры поддержали, а премьер-министр поручил незамедлительно начать работу по оказанию поддержки сельхозтоваропроизводителям.