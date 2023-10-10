Самолет Air Astana вылетел в Тель-Авив за казахстанцами

Air Astana сообщила, что отправила самолет в Тель-Авив за гражданами Казахстана, находящимися в Израиле.

«Сегодня в 08:00 из Алматы в Тель-Авиа вылетел рейс авиакомпании Air Astana. Обратный рейс с казахстанцами на борту прибывает в Алматы примерно в 23:45 местного времени», - сообщили в авиакомпании.

Накануне сообщалось, что Air Astana согласовывает разрешения с аэропортом Тель-Авива на выполнение рейса. Вылет из Тель-Авива в Алматы планируется 10 октября в 12:50 по местному времени.

Вывозить будут казахстанцев, у которых есть билет на любую дату, либо билеты можно приобрести по специальному тарифу через посольство Казахстана, которое формирует списки пассажиров.

При этом в авиакомпании отмечали, что в случае эскалации ситуации в Израиле рейсы могут быть отменены.

По данным МИД, в Израиле могут находиться более 400 граждан Казахстана, изъявили желание вернуться на родину 118 казахстанцев.