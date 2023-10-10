Рост ВВП Казахстана за девять месяцев составил 4,7%

По итогам января – сентября рост экономики Казахстана составил 4,7%, а наибольший рост среди отраслей отмечается в сферах строительства, торговли, информации и связи, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«По итогам января – сентября текущего года темпы роста экономики Казахстана составил 4,7%, в том числе рост в реальном секторе составил 3,7%, а в сфере услуг – 5,1%. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь», - сказал Куантыров.

По его словам, темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,1%, приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 59,4%, торговле – на 37,5%, образовании – на 23,7%, сельском хозяйстве – на 12,9%, в промышленности – на 8,2%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 4,3%. Как отметил глава Миннацэкономики, в региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской областях, и в области Абай.

В то же время для обеспечения дальнейшего роста экономики Куантыров рекомендовал центральным и местным исполнительным органам оперативно содействовать в решении возможных проблем при сборе, логистике и хранении урожая, завершить в установленные сроки реализацию инвестиционных проектов, активно продвигать экспорт отечественной продукции, а также не допускать сезонного роста цен на социально значимые продовольственные товары.