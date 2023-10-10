Участок трассы ЗЕ – ЗК от Кызылорды до границы Актюбинской области расширят

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Кызылординскую область заслушал доклад о ходе строительства автодороги Кызылорда – Жезказган и ознакомился со строительством нового пассажирского терминала аэропорта «Коркыт ата».

Сообщается, что на сегодняшний день из 216 км трассы Кызылорда – Жезказган, проходящих по территории Кызылординской области, завершено 104 км.

Также президенту доложили о том, что участок международной трассы Западная Европа – Западный Китай от Кызылорды до границы Актюбинской области (566 км) планируется перевести в I категорию с четырехполосным движением. Разработка соответствующей проектно-сметной документации начнется в следующем году.

Токаев в свою очередь отметил, что имеющаяся дорога очень узкая, поэтому следует незамедлительно начать работы по ее расширению. Он поручил первому заместителю Премьер-министра Роману Скляру взять вопрос на контроль.

Что касается строительства нового пассажирского терминала аэропорта «Коркыт ата», то глава области Нурлыбек Налибаев доложил, что терминал будет построен за счет частного спонсора, а затем передан в государственную собственность. Стоимость проекта составляет 20 млрд тенге, из них 15,7 млрд тенге выделил спонсор. Остальные 4,3 млрд тенге выделено из местного бюджета на строительство внешней инженерно-коммуникационной инфраструктуры. По данным акима, новый терминал будет сдан в следующем году. После ввода объекта воздушная гавань сможет обслуживать 250 человек в час, увеличится количество авиарейсов по различным направлениям.

Наряду с этим аким области сообщил, что в Кызылорде в конце года будет построен современный автовокзал, а также ведется капитальный ремонт железнодорожного вокзала.

Вместе с тем заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель президента на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай доложил главе государства о ситуации в городе Байконур. Токаев поручил для обеспечения социально-экономического развития населенного пункта тесно взаимодействовать с российской стороной.