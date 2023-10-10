Она позволит полностью обеспечить потребности местных жителей, а избыток поставлять в другие регионы
Новую ТЭЦ Кызылорды построят к 2025 году
фото пресс-службы президента Казахстана

Новую ТЭЦ Кызылорды обещают построить к 2025 году. Об этом аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев доложил главе государства, представляя проект новой теплоэлектроцентрали, сообщает пресс-служба Акорды.

В прошлом году министерство энергетики подписало соглашение с турецкой компанией Aksa Enerji Uretim AS о строительстве новой парогазовой установки в Кызылорде мощностью 240 МВт электроэнергии и 277 Гкал в час тепловой энергии. Плановая стоимость проекта – 215 млрд тенге. По словам акима области, подготовка к строительству идет полным ходом. Теплоэлектроцентраль будет введена в эксплуатацию до конца 2025 года и полностью обеспечит потребности местных жителей в тепле и электроэнергии, а избыток будут поставлять в другие регионы.

Ознакомившись с проектом, Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату ввести ТЭЦ в эксплуатацию в установленные сроки.

Действующая ТЭЦ была построена в 1964 году, уровень износа основного и вспомогательного оборудования на ней достиг 90 %. Помимо этого, в модернизации нуждается почти половина теплосетей города, общая протяженность которых составляет 207,7 км.

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