Национальную платформу искусственного интеллекта запустят в Казахстане в 2024 году

Правительство Казахстана должно в течение двух лет построить дата-центры, специализирующиеся на искусственном интеллекте, и привлечь в них крупных мировых игроков, таких как Amazon, Google, Mastercard и Citigroup. А для развития экосистемы данных для искусственного интеллекта необходимо обеспечить свободный доступ к данным государственных органов. Такие поручения в четверг в ходе пленарного заседания форума Digital Bridge дал президент Касым-Жомарт Токаев. Но эти данные, по его словам, должны быть обезличены. Кроме того, он считает необходимым запустить национальную платформу искусственного интеллекта в 2024 году.

«Важно последовательно укреплять цифровую инфраструктуру. Передовая IT инфраструктура является основой будущего прогресса цифровой индустрии и, в частности, искусственного интеллекта. Поэтому ее развитие должно опережать потребности IT разработчиков», - высказал мнение Токаев.

В первую очередь, по его словам, требуется нарастить наши вычислительные мощности. В этой связи он поручил правительству в течение двух лет обеспечить строительство дата-центров, специализирующихся на искусственном интеллекте. А для этого могут быть привлечены такие мировые игроки, как Amazon, Google, Mastercard и Citigroup. Президент напомнил, что во время поездки в Нью-Йорк встречался с руководителями этих компаний и достиг соответствующих договоренностей.

«Важно также развивать экосистему данных для искусственного интеллекта. Большие данные – это, по сути, “топливо” для искусственного интеллекта. В Казахстане уже реализованы различные решения в этой сфере. Однако их потенциал до конца не раскрыт из-за отсутствия доступа к имеющимся у государственных органов массивам данных. Здесь необходимо исходить из презумпции открытости информации. Нужно обеспечить свободный доступ к обезличенным данным посредством Smart Data Ukimet. Подчеркиваю: все сведения должны быть обезличены и надежно защищены», - также добавил глава государства, подчеркнув, что требуется исключить любые риски утечки персональных данных.

Кроме того, по его мнению, уже в следующем году предстоит запустить национальную платформу искусственного интеллекта, которая должна объединить данные государства и крупного бизнеса, обеспечить их актуальность и доступность.