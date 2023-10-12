Приемные профессиональные семьи появятся в Казахстане

В Казахстане на законодательном уровне появится институт приемной профессиональной семьи. Нормы, определяющие критерии и требования к таким семьям, прописаны в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам образования и защиты прав ребенка», который в четверг презентовали в мажилисе. По словам вице-министра просвещения Едила Оспана, дети, оставшиеся без попечения родителей, минуя детский дом, смогут попадать в такие семьи.

«В рамках законопроекта для продолжения практики сокращения количества воспитанников детских домов разработаны поправки по введению института приемных профессиональных семей. Выработаны новые подходы при введении института приемных профессиональных семей, такие как определение детей в семьи сразу после выявления, минуя детский дом, ограничение в количестве детей в одной приемной профессиональной семье – до четырех детей, чтобы каждый ребенок в семье был охвачен вниманием и заботой приемных родителей», - сказал Оспан.

Кроме того, для приемных родителей предлагается установить возрастное ограничение от 30 до 53 лет. А семьи, которые претендуют получить статус профессиональной приемной семьи, должны пройти психологическую подготовку и получить аккредитацию в органах опеки и попечительства.

Также, по словам вице-министра, законопроектом расширяется категория детей, направляемых в семьи. Теперь помимо детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи будут устроены беспризорные, безнадзорные, дети, нуждающиеся в специальных социальных услугах.

Для материального стимулирования приемным профессиональным воспитателям будет ежемесячно выплачиваться на содержание каждого ребенка 10 МРП и оплачиваться услуга каждого приемного воспитателя – 70 МРП.

Еще один блок поправок предусматривает введение в частных школах оказания социальной помощи детям из категорий социально уязвимых семьей.

«На сегодняшний день в государственных школах 465 тысяч детям из категории социально уязвимых слоев населения оказывается помощь в рамках всеобуча в виде приобретения одежды, обуви, школьных принадлежностей, питания. Однако 25 тысяч детям из категории СУСН, обучающимся в частных школах, социальная помощь не оказывается. В целях оказания помощи всем детям категории СУСН вводится компетенция местных исполнительных органов по оказанию помощи во всех школах независимо от форм собственности», - пояснил Оспан.

Кроме того, новым законопроектом предусматривается обязанность организаций дошкольного образования уведомлять территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования о начале или прекращении своей деятельности. Таких организаций, по данным Минпросвещения, 1 860 в стране, а также около 3,5 тысяч организаций, в которых размещен государственный, образовательный, спортивный и творческий заказы.

«Внедрение уведомительного порядка для организаций дополнительного образования обеспечит доступность бесплатных кружков и секций с учетом возрастных особенностей детей, позволит увеличить охват, даст возможность расширение спектра услуг дополнительного образования, в том числе возможность предоставлять качественные услуги в сфере дополнительного образования», - считает вице-министр.

И последним блоком поправок предусматривается предоставление онлайн-обучения и академической мобильности в организациях технического и профессионального образования.