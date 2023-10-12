2 тыс. школ обеспечат интернетом Starlink в течение полугода – Мусин

Две тысячи школ Казахстана в отдаленных районах в течение ближайших шести месяцев будут обеспечены высокоскоростным интернетом от компании Starlink. Об этом в четверг в ходе форума Digital Bridge заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Он признал, что не смог одолеть казахстанских операторов связи и заставить их решить данный вопрос.

«Мы все это время ждали, пока наши телеком-операторы дойдут до сел, мы и так их заставляли и сяк. Все-таки я их не одолел. В итоге пришлось обратиться к SpaceX. Сегодня мы с Лорен (Лорен Дрейер, вице-президент SpaceX по бизнес-операциям Starlink – В.) президенту доложили о том, что две тысячи школ в отдаленных местностях, где реально была проблема с интернетом, где они просто через спутниковые тарелки 4 мегабита в секунду получали интернета, две тысячи школ мы в течение полугода закроем вместе со Starlink», - сообщил Мусин.

Министр подчеркнул, что это не слова, это обещание уже дано президенту, и Лорен Драйер, как вице-президент SpaceX и заместитель Илона Маска, подтвердила, что «она поможет, и мы закроем раз и навсегда вопрос с интернетом в школах».

«Иногда хочется верить в то, что мы внутри страны сами можем решать свои проблемы, но, когда есть такие развитые технологии, как SpaceX, то грех ими не воспользоваться», - констатировал глава Минцифры.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством срочную задачу – обеспечить сельские школы скоростным интернетом. Он пообещал проверить исполнение поручения через полгода.