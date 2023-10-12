Оформление небольших ДТП в Казахстане станет доступно онлайн – Мусин

Оформление небольших ДТП в Казахстане, при которых не пострадали люди, станет доступно онлайн. Для этого достаточно будет снять видео и отправить в полицию, сообщил в ходе форума Digital Bridge министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Кроме того, он рассказал, что в 2024 году планируется внести поправки в законодательство, позволяющие казахстанцам при покупке автомобиля оставлять действующие госномера.

«Мы совместно с агентством по регулированию и развитию финансового рынка и министерством внутренних дел проработали все, чтобы сделать возможным оформление ДТП, которые не повлекли увечий людей, онлайн, без полицейских. То есть ты выходишь с машины, если поцарапал другую машину, снимаешь просто на камеру все, что произошло, отправляешь, и это все падает в страховые компании», - рассказал Мусин.

Кроме того, по его словам, Минцифры совместно с МВД в следующем году намерены внести поправки в законодательство, которые позволят казахстанцам при оформлении автомобиля не ездить в ЦОН за новыми государственными номерами, а оставлять действующие.

«Если ты хочешь оставить себе тот номер, который был на авто, и тебе нравится тот номер, который на ней стоит, ты можешь просто оставить его себе и никуда не ездить», - подчеркнул министр.

В целом, отметил Мусин, ни в одной стране мира, кроме Казахстана, невозможно сегодня оформить покупку автомобиля через банковское приложение за несколько минут.