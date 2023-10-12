Против строительства АЭС выступают 37,7% казахстанцев – опрос Paperlab и Demoscope

46,6% населения Казахстана «однозначно или скорее поддерживают» идею строительства АЭС в Казахстане, 37,7% не согласны с этим. При этом,больше трети населения не слышало о планах по строительству АЭС, говорится в опросе , проведенном исследовательским центром Paperlab и бюро экспресс-мониторинга Demoscope при поддержке фонда Конрада Аденауэра.

«Результаты опроса DEMOSCOPE показывают значительное разделение общественного мнения по вопросу строительства АЭС в Казахстане. 46,6% респондентов поддерживают данную инициативу. Из них 30,8% – однозначно поддерживают и 15,8% – скорее поддерживают. В то время как 37,7% высказывают противоположное мнение: 25% – совсем не поддерживают идею строительства и 12,7% – скорее не поддерживают. Интересно отметить, что по данному вопросу доминирует доля граждан, четко выразивших свою позицию за или против», – говорится в сообщении бюро.

При этом 36,8% опрошенных не слышали о планах по строительству АЭС. Только чуть больше трети населения ответили, что хорошо осведомлены об этом. 29,1% лишь «слышали что-то, но подробностей не знают».

51,1% поддержавших идею о строительстве объяснили возможным решением проблемы дефицита электричества в стране. 47,9% высказавшихся против этой идеи опасаются аварии и утечки радиации. Треть не поддержавших так же опасается экологических последствий строительства АЭС, например, обмеления озера Балхаш.

31,2% респондентов ответили, что если референдум по вопросу о строительстве АЭС состоится в ближайшие один-два месяца, то точно пойдут на него. Пятая часть опрошенных ответили, что однозначно не пойдут на референдум. При этом лишь 10,7% выразили абсолютное доверие к потенциальным результатами референдума, более половины граждан (56,9%) считают, что результатам доверять можно. 32,4% не доверяют результатам референдума и 11,8% скорее не доверяют.

На вопрос по потенциальным компаниям для строительства АЭС, в котором поддержавшие строительство могли выбрать несколько ответов, лидировала российская - 23,3%. Чуть меньше 20% опрошенных высказались в пользу южнокорейской компании. При этом исследователи отмечают особенность в разрезе языков ответов – российскую компанию поддержали втрое больше респондентов, отвечающих на русском языке, а южнокорейскую - больше респондентов, ответивших на казахском языке.

«Исследование DEMOSCOPE продемонстрировало недостаточную осведомленность общества о планах правительства по строительству АЭС. Очевидно, государству необходимо проводить более открытую информационную работу среди населения, обеспечивая доступ к объективной информации и учитывать мнение граждан», - отмечается в сообщении.