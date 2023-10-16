В секторе Газа находятся 67 граждан РК
Еще более 100 казахстанцев просят посольство вывезти их из Израиля – МИД
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Еще более 100 граждан Казахстана обратились в посольство с просьбой помочь им покинуть территорию Израиля, сообщил в понедельник в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров. Он также добавил, что, по обновленным данным, в секторе Газа находятся сегодня 67 граждан Казахстана.

«По состоянию на 16 октября текущего года в посольство Казахстана в Израиле обратилось более 100 граждан Республики Казахстан с просьбой оказать содействие в выезде из страны», - сообщил Смадияров.

При этом, добавил он, часть из них при содействии казахстанских дипломатов уже смогли покинуть Израиль. Например, 15 октября организован вылет 19 казахстанцев: включая 15 детей, которые обучались в этой стране по специальным программам.

«С целью обеспечения безопасного выезда наших граждан дипломатами осуществлен трансферт деятельности с различных регионов Израиля прямо до аэропорта. Посольство Казахстана в Израиле продолжает координировать соотечественников по вопросам выезда и приобретения авиабилетов. Международный аэропорт Тель-Авив продолжает работать в штатном режиме», - отметил официальный представитель.

Вместе с тем, подчеркнул он, ситуация в секторе Газа остается сложной. Посольства Казахстана в Египте и Иордании поддерживают связь с казахстанцами, находящимися в данном районе. По последним данным, там находятся 67 человек с паспортами РК, а вместе с членами семей - это более 100 человек.

«На сегодня мы имеем информацию о том, что в секторе Газа находится 67 граждан РК с документами. И вместе с членами семей это более 100 человек. У некоторых наших соотечественников и членов их семей - иностранных граждан отсутствуют какие-либо документы. Эти и другие организационные вопросы также прорабатываются казахстанскими дипломатами. Наши дипломаты ежедневно проводят переговоры с местными властями по возможному выезду соотечественников и членов их семей из сектора Газа в Египет через пропускной пункт Рафах», - проинформировал Смадияров.

При этом, заверил он, сведений о погибших и раненых среди граждан Республики Казахстан, не зафиксировано.

В целом, заключил он, в связи с обстановкой в Израиле и Палестине министерством иностранных дел Республики Казахстан проводится работа по организации выезда граждан Казахстана из зоны конфликта. Для решения этой задачи задействованы посольства Казахстана в Израиле, Египте и Иордании.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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