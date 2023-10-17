Ноябрь в Казахстане будет теплым

«Казгидромет» представил консультативный прогноз на ноябрь и предстоящую зиму. Согласно этому прогнозу, ноябрь на большей части Казахстана ожидается теплым, как и зима, но с осадками.

«В ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней, осадки (дождь, снег), порывистый ветер прогнозируются в течение месяца. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по территории РК не исключены гололедные явления и туманы», - говорится в прогнозе.

В северной половине, на востоке и в центре республики по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца. При вторжении холодных воздушных масс в самые холодные дни на севере ночью будет -20-27°С, днем -8-13°С; на юге и на юго-западе страны ночью -3-12°С, днем -1+5°С. Однако при поступлении теплых воздушных масс с районов Ирана и Средиземного моря в южной половине днем ожидается до +8+17°С, в северной половине – до +3+10°С.

«Таким образом, температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около и выше нормы 1°, на крайнем севере РК - ниже нормы на 1°. Количество осадков на большей части страны предполагается около нормы, в центральных и восточных регионах страны, а также в горных, предгорных районах юга и юго-востока республики - больше нормы», - отмечают синоптики.

Зима, по данным «Казгидромета», ожидается теплой с количеством осадков около и больше нормы.

«В течение холодного периода на территорию республики предполагаются частые перемещения теплых и влажных воздушных масс с районов Атлантики. В предстоящую зиму температурный фон по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2°. Только в декабре на большей части Казахстана температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы, а на севере и востоке РК ниже нормы на 1°», - прогнозируют синоптики.

В январе и феврале на большей части страны осадки прогнозируются около и больше нормы, в декабре количество осадков ожидается около нормы на большей части республики, меньше нормы – в северной половине.

В марте средняя за месяц температура воздуха на территории Казахстана прогнозируется выше нормы на 2°С, а количество осадков предполагается больше нормы на большей части страны.