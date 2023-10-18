Также у бизнесмена забрали компанию Unity Hall, которая занимается арендой и управлением недвижимостью
Принадлежавшие Кайрату Боранбаеву ТРЦ «Алмалы» и сеть фитнес клубов Fitnation переданы государству

Агентство по финансовому мониторингу третий день подряд сообщает о возврате активов бизнесмена Кайрата Боранбаева в доход государства. На этот раз передаются офисные помещения, торгово-развлекательный комплекс и физкультурно-оздоровительная сеть стоимостью 33,75 млрд тенге.

Так, по данным АФМ, государству переданы здание ТРЦ «Алмалы», ТОО «Unity Hall», которое занимается арендой и управлением недвижимостью и сеть фитнес клубов Fitnation в городах Астана, Алматы и Костанай.

«Все эти объекты, в соответствии с действующим законодательством, планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров», - обещают в ведомстве.

В понедельник агентство по финансовому мониторингу сообщило, что Кайрат Боранбаев передал в собственность государства гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana, во вторник – что бизнесмен передал в Фонд поддержки инфраструктуры более 30 млрд тенге, возвращенных из-за рубежа.

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