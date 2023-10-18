Транспортный налог в Казахстане останется прежним – Куантыров

Транспортный налог в Казахстане не будет переноситься в акциз на бензин и останется в таком же виде и в новом Налоговом кодексе, сообщил журналистам в среду в кулуарах мажилиса министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«Транспортный налог уже не обсуждается. Он остается», - заявил Куантыров.

При этом министр не стал пояснять, в связи с чем принято такое решение.

Напомним, в середине сентября вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщал, что в рамках нового Налогового кодекса обсуждается вопрос отказа от транспортного налога и переноса его в стоимость акциза на бензин. По предварительным подсчетам, в таком случае стоимость бензина должна вырасти на 14 тенге за литр.