Импичмент президента Грузии не состоялся

За должны были проголосовать минимум 100 депутатов из 150, но поддержали ее отставку только 86, один депутат проголосовал против. При этом в голосовании не участвовала большая часть оппозиционных депутатов, которые выступали против импичмента, считая его саботажем европейской интеграции Грузии со стороны правящей партии «Грузинская мечта».

В преддверии заседания администрация президента выразила протест в связи с тем, что парламент рассматривает вопрос об импичменте в обычном рабочем формате и отказался пригласить на заседание иностранных дипломатов и представителей президента в Конституционном суде.

Месяц назад правящая партия Грузии инициировала импичмент президента Саломе Зурабишвили и обратилась в Конституционный суд, который в понедельник согласился с депутатами парламентского большинства в том, что президент нарушила Конституцию, отправившись с визитом в европейские страны без согласия правительства. Девять судей рассматривали дело об импичменте президента в течение трех дней. В итоге Конституционный суд установил, что Саломе Зурабишвили во время трех зарубежных визитов в Европу нарушила статью 52 Конституции, осуществив представительские полномочия в сфере международных отношений без согласия правительства. В частности, речь идет о встречах Зурабишвили с европейскими лидерами в Берлине, Брюсселе и Париже для поддержки получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. Партия «Грузинская мечта» считает, что президент демонстративно и целенаправленно нарушила Конституцию. Под обращением в суд подписались 80 депутатов парламентского большинства.