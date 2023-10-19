Импичмент президента Грузии не состоялся, поскольку для принятия решения об отстранении Саломе Зурабишвили от должности президента страны не хватило депутатских голосов, сообщает Русская служба ВВС.
За должны были проголосовать минимум 100 депутатов из 150, но поддержали ее отставку только 86, один депутат проголосовал против. При этом в голосовании не участвовала большая часть оппозиционных депутатов, которые выступали против импичмента, считая его саботажем европейской интеграции Грузии со стороны правящей партии «Грузинская мечта».
В преддверии заседания администрация президента выразила протест в связи с тем, что парламент рассматривает вопрос об импичменте в обычном рабочем формате и отказался пригласить на заседание иностранных дипломатов и представителей президента в Конституционном суде.
Месяц назад правящая партия Грузии инициировала импичмент президента Саломе Зурабишвили и обратилась в Конституционный суд, который в понедельник согласился с депутатами парламентского большинства в том, что президент нарушила Конституцию, отправившись с визитом в европейские страны без согласия правительства. Девять судей рассматривали дело об импичменте президента в течение трех дней. В итоге Конституционный суд установил, что Саломе Зурабишвили во время трех зарубежных визитов в Европу нарушила статью 52 Конституции, осуществив представительские полномочия в сфере международных отношений без согласия правительства. В частности, речь идет о встречах Зурабишвили с европейскими лидерами в Берлине, Брюсселе и Париже для поддержки получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. Партия «Грузинская мечта» считает, что президент демонстративно и целенаправленно нарушила Конституцию. Под обращением в суд подписались 80 депутатов парламентского большинства.