Она связывает задержание активистов с объявленными протестами на 25 октября
Правозащитная инициатива Qaharman сообщила об административном аресте минимум семерых активистов
Иллюстративное фото Алмас Қайсара

Правозащитная инициатива Qaharman сообщила об административном аресте как минимум семерых активистов на 15 суток «перед объявленными мирными протестами 25 октября» – это Сейлхан Тусбеков, Марат Темирбеков, Мереке Нугманов, Айдар Сыздыков в Астане и Нуртай Шегебекулы, Дархан Валиев, Асан Джакупбеков в Алматы.Их задержали по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение закона о мирных собраниях).

При этом активистов Астаны задержали за участие в пробежке 7 октября в поддержку заключенного Марата Жыланбаева, который подозревается в «причастности к запрещенной организации» и «финансировании деятельности экстремистской организации». А активистов Алматы арестовали за участие в суде 19 сентября по делу о захвате аэропорта.

Также, по информации правозащитников, 19 октября в Алматы еще один активист Марат Мусин был задержан полицией.

«В итоге 12 случаев превентивных политических преследований в четырех городах. Напоминаем, активисты получили 14 политически мотивированных отказов на проведение мирных собраний 25 октября 2023 года в 12 города», - сообщает Qaharman.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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