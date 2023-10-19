Правозащитная инициатива Qaharman сообщила об административном аресте минимум семерых активистов

Правозащитная инициатива Qaharman сообщила об административном аресте как минимум семерых активистов на 15 суток «перед объявленными мирными протестами 25 октября» – это Сейлхан Тусбеков, Марат Темирбеков, Мереке Нугманов, Айдар Сыздыков в Астане и Нуртай Шегебекулы, Дархан Валиев, Асан Джакупбеков в Алматы.Их задержали по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение закона о мирных собраниях).

При этом активистов Астаны задержали за участие в пробежке 7 октября в поддержку заключенного Марата Жыланбаева, который подозревается в «причастности к запрещенной организации» и «финансировании деятельности экстремистской организации». А активистов Алматы арестовали за участие в суде 19 сентября по делу о захвате аэропорта.

Также, по информации правозащитников, 19 октября в Алматы еще один активист Марат Мусин был задержан полицией.

«В итоге 12 случаев превентивных политических преследований в четырех городах. Напоминаем, активисты получили 14 политически мотивированных отказов на проведение мирных собраний 25 октября 2023 года в 12 города», - сообщает Qaharman.