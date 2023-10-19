В Туркестанской области задержали подозреваемого в изнасиловании детей

33-летний житель Туркестанской области задержан по подозрению в изнасиловании детей, сообщает «Казинформ» .

«Полицейские Туркестанской области проводят досудебное расследование по заявлению двух местных жителей по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних девочек со стороны 33-летнего жителя села. По моему поручению начальником департамента полиции Туркестанской области создана специальная следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 120 УК РК “Изнасилование”», - сообщил начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов.

Он заверил, что расследование дела взято на его личный контроль.

Подозреваемый задержан, он полностью признал вину. Продолжаются следственные действия, назначены все соответствующие экспертизы.