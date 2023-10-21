Назначены новые замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел назначения в генеральной прокуратура, в частности, определив главу нового комитета по возврату активов, сообщила Акорда.

Распоряжением президента новим заместителем генерального прокурора назначен Галымжан Койгелдиев.

43-летний Койгелдиев с ноября 2022 года был руководителем аппарата Генпрокуратуры. Ранее возглавлял департамент международного сотрудничества ведомства, а до этого был на дипломатической службе.

Комитет по возврату активов Генпрокуратуры возглавил Нурдаулет Суиндиков.

43-летний Суиндиков с января 2023 года руководил службой международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры. До этого возглавлял департамент стратегического развития ведомства, был советником министра обороны, работал в коммерческих структурах и нацкомпаниях.