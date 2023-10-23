Токаев предложил создать Коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Глобальной Конференции по первичной медико-санитарной помощи, посвященной 45-летию Алма-Атинской декларации и 5-летию Астанинской декларации по ПМСП, предложил создать Коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи.

«Президент предложил при поддержке ВОЗ создать Коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи. Данное объединение позволит продвигать принципы профилактики и охраны здоровья, вырабатывать совместные рекомендации по развитию первичной медико-санитарной помощи», - сообщила пресс-служба главы государства.

В своем выступлении Токаев отметил, что Казахстан охватывает профилактическими медицинскими осмотрами все детское население страны, а ежегодно через программу скринингов и профессиональных осмотров проходит около 3 млн человек взрослого населения. Кроме этого, глава государства рассказал, что для обеспечения жителей села равными возможностями в получении медицинских услуг количество пунктов первичного звена было увеличено более чем в 3 раза с 2018 года, активно внедряются телемедицина и удаленный мониторинг.

Вместе с тем президент возлагает большие надежды на молодежь в дальнейшем развитии сферы первичной медико-санитарной помощи, и в целом системы здравоохранения.

В целом Касым-Жомарт Токаев считает, что система ПМСП играет важнейшую роль в выявлении ранних признаков эпидемий и в реагировании на непредвиденные вызовы. Поэтому нужно просчитывать все возможные риски и поддерживать систему здравоохранения в постоянной готовности.