К середине недели на западе и севере Казахстана похолодает

По данным синоптиков, Северный циклон с несколькими системами атмосферных фронтов сохранит неустойчивый характер погоды с порывистым ветром, гололедными явлениями, осадками в виде дождя и снега в течение всего периода. А быстрая смена барических образований обусловит кратковременное повышение температурного фона по всей республике. Но 26 октября вторжение холодных арктических воздушных масс из районов Скандинавского полуострова вызовет похолодание в западных, северо-западных и северных регионах страны. Так, на западе республики ночью температура понизится до -6+3 градусов, на северо-западе до 0-7 мороза, на севере страны ожидается -5+5 градусов.