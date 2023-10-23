В целом по стране ожидается неустойчивая погода
К середине недели на западе и севере Казахстана похолодает
фото Жанары Каримовой

24-26 октября в Казахстане ожидается неустойчивая погода, к середине недели похолодает на западе, севере и северо-западе страны, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, Северный циклон с несколькими системами атмосферных фронтов сохранит неустойчивый характер погоды с порывистым ветром, гололедными явлениями, осадками в виде дождя и снега в течение всего периода. А быстрая смена барических образований обусловит кратковременное повышение температурного фона по всей республике. Но 26 октября вторжение холодных арктических воздушных масс из районов Скандинавского полуострова вызовет похолодание в западных, северо-западных и северных регионах страны. Так, на западе республики ночью температура понизится до -6+3 градусов, на северо-западе до 0-7 мороза, на севере страны ожидается -5+5 градусов.

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