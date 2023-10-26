Четверо детей погибли во время пожара в частном доме в Аягозе

По данным акимата, сообщение о пожаре поступило на пульт Центра оперативного управления силами и средствами ДЧС 25 октября в 10:49. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в спальне горит мебель и личные вещи на площади 20 кв. м. Пожар был локализован в 11:10 и ликвидирован в 11:24.

«В ходе тушения обнаружены тела четверых детей без признаков жизни. Причина смерти устанавливается. Назначена соответствующая экспертиза. Полицией проводится расследование», - проинформировали в акимате.

Причина пожара также устанавливается.

Членам семьи оказывается вся необходимая помощь, ситуация находится контроле местного акимата.

По информации регионального СМИ Abai news, от отравления угарным газом скончались восьмилетние близнецы и их младшие братья трех и двух лет. Отец погибших детей – водитель скорой помощи и на момент происшествия находился на работе, а мать вышла за продуктами на базар.